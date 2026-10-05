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Pausa Nazionale

Queste le parole di Pepè Anaclerio ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno:

"Pausa lunga? Non mi piace per niente, troppo lunga. Per noi che amiamo il calcio tre settimane sono troppe. Siamo arrivati quasi alla fine di questo lungo stop, adesso finalmente vediamo la luce e domenica si riprende a giocare. Questa sera ci sarà la Nazionale, speriamo che Cambiaghi giochi, perchè sia col Belgio che con la Turchia ha fatto bene. Mancini? Si tratta dell'ultimo allenatore che è riuscito a vincere con la Nazionale, ed è stato l'ultimo tecnico che è riuscito a farla giocare pure bene. Quindi nonostante il mancato Mondiale anche da parte sua, il Mancio come CT è perfetto perchè si tratta di un allenatore bravo e che riesce a infondere fiducia nei giocatori"

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