Anaclerio: “Partita orrenda. Dopo l’uscita dall’Europa League per qualcuno…”

"Bruttissima partita. Poco ritmo e poche idee e le occasioni migliori le avute il Cagliari. Sinceramente mi sarei aspettato qualcosa di più dal Bologna. Il Bologna nelle ultime settimane da la sensazione di aver staccato la spina. Nonostante Italiano abbia messo in campo i migliori, la partita è stata di basso livello senza aver prodotto nulla"