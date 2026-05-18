Anaclerio: “Orsolini merita maggior considerazione. Italiano? Il Mister è molto più bravo ad allenare…”

"Orsolini non è una novità ma è una certezza. E menomale che lo abbiamo nella nostra squadra. Secondo me meriterebbe maggior importanza e maggior considerazione perchè i numeri parlano sempre per lui. Invece intorno a Orso c'è sempre qualcuno che lo mette in discussione. Dovrebbe essere trattato alla pari dei vari Lucumì, Freuler, Skorupski e compagnia cantante. Bernardeschi e Castro? Secondo me il Bologna deve partite dal presupposto che Orsolini, Berna e Castro debbano sempre partire titolari - senza dimenticarci Rowe se rimarrà sotto le Due Torri -. E il mister dovrà essere bravo a trovare la chimica giusta"