Anaclerio: “L’assenza di Mihajlovic non peserà. El Shaarawy? Magari”

Ospite di Sportoday su Rete 7, l’ex rossoblù Pepé Anaclerio ha parlato della situazione in casa Bologna, partendo dall’assenza in ritiro di Mihajlovic e chiudendo con il mercato in entrata. Si parte da Sinisa:

“Rispetto all’estate scorsa questa è roba da ridere, direi che è una cosa meno grave – ha afferamato – L’importante è che si rimetta in fretta. Ritiro senza di lui? E’ una situazione ancora anomala a causa del virus, poi il ritiro è breve e penso che la sua assenza sarà quasi irrilevante. Parliamo di due settimane, avrà tempo per incidere sulla squadra. Per il resto c’è molta confusione, il virus è lo stesso a Roccaraso e a Pinzolo: perché in alcuni posti possono andare i tifosi e in altri no?”.