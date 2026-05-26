Anaclerio: “Italiano? Se deve rimanere solo perchè…nuovo allenatore? Vedo bene uno come…Mercato?…”

"Non sono deluso dalla stagione del Bologna, però è chiaro che si poteva fare un po' meglio in campionato e puntare con maggior convinzione alla Conference League. Il Bologna non deve andare in Champions tutti gli anni, ma arrivare sempre fra i primi otto posti e provare sempre a lottare per l'Europa fino all'ultima giornata. Quindi essendo arrivati ottavi l'obiettivo minimo è stato raggiunto"