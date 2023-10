Anaclerio: “Il Bologna sta diventanto una squadra da temere. Zirkzee?..”

"Per come si era messa la partita era quasi impensabile sperare in un pareggio. Dalla sciocchezza di LautaroMartinez il Bologna è entrato in partita. Sia chiaro, il Bologna non ha rubato niente, anzi nel finale abbiamo rischiato pure di vincerla. Zirkzee si conferma un grande giocatore. La squadra di Thiago Motta comincia ad essere anche una bella squadra da guardare e soprattuto da temere. Anche gli avversari cominciano a rispettare i rossoblù e fanno bene a farlo. Qualcosa nel Bologna sta cambiando"