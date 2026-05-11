Anaclerio: “Il Bologna ha meritato la vittoria. Peccato per…Migliori? Secondo me..”

"E' soprattutto la prestazione che questa sera mi rende felice. Questo Bologna non meritava di finire male il campionato dopo tutto quello che ha fatto sia nel bene che nel male durante questa stagione vissuta sulle montagne russe. Parlando della partita di oggi il Bologna ha dominato il Napoli nel primo tempo, poi però quel gol allo scadere pareva dovesse far vacillare gli uomini di Italiano, invece il Bologna ha mostrato a tutti di avere ancora un grande carattere portando a casa i tre punti"