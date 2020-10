Anaclerio: “Il Bologna deve ritrovare motivazione. Infortuni? Metterei Soriano…”

Ospite di Sportoday su E’Tv, l’ex rossoblù Pepé Anaclerio ha parlato della prossima sfida del Bologna in casa con il Sassuolo e dell’emergenza infortuni, con una idea lanciata su una possibile novità a centrocampo. Si parte però dal Covid e dalle positività riscontrate in nazionale:

“La realtà è già complicata e le partite in nazionale non sono, ora, indispensabili. Sarà molto difficile, ma spero di sbagliarmi, portare a termine il campionato – ha affermato – Proprio nel momento in cui si cerca di limitare il più possibile la diffusione del virus, è inconcepibile che tanti giocatori siano andati all’estero per le nazionali. La trovo una scelta incomprensibile”.