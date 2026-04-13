Queste le parole di Pepè Anaclerio su Radio Nettuno Bologna Uno:
tuttobolognaweb news Anaclerio: “Gol di Orsolini una liberazione. Ravaglia? Spero che i tifosi…Italiano?..”
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Anaclerio: “Gol di Orsolini una liberazione. Ravaglia? Spero che i tifosi…Italiano?..”
Il commento di Pepè Anaclerio all'indomani della vittoria del Bologna sul Lecce
"Il Bologna ieri nonostante il risultato rotondo ha sofferto. Fortunatamente Orsolini ha trovato il gol della tranquillità perchè sull'1-0 nessuno allo stadio era veramente tranquillo perchè la sorpresa da parte dell'avversario, come abbiamo visto in questa stagione, è sempre dietro l'angolo. Il gol di Orso è stato una liberazione e finalmente è stata un buona domenica per i tifosi presenti al Dall'Ara"
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