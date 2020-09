Anaclerio: “Sul Bologna resto ottimista, non ci sono le condizioni per spese pazze”

Intervenuto telefonicamente a Sportoday su E’Tv, l’ex rossoblù Pepé Anaclerio ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna in questo inizio di mercato preludio al via del campionato.

“Pessimismo nei confronti del Bologna? Io sono ottimista per natura ma credo che il Bologna stia lavorando bene da quando è arrivato Mihajlovic. Le difficoltà del momento ci sono per tutti dopo quello che è accaduto, se qualcuno si aspettava un mercato di altro tipo forse ha sbagliato. E’ arrivato De Silvestri, che è un ottimo giocatore, e poi forse arriveranno un centrale e una punta. Davanti per me la squadra è coperta, forse la vera necessità è intervenire dietro”.