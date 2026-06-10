Questo il calendario delle amichevoli che il Bologna disputerà nel corso del ritiro estivo che si svolgerà a Rio Pusteria-Valles, dal 13 al 25 luglio:
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Amichevoli internazionali a Valles: ecco le avversarie del Bologna
Il calendario delle amichevoli
– Sabato 18 luglio, ore 12, centro sportivo di Valles: BOLOGNA-ARMINIA BIELEFELD (club di 2. Bundesliga);
– Mercoledì 22 luglio, ore 16, centro sportivo di Valles: BOLOGNA-HEIDENHEIM (club di 2. Bundesliga);
– Sabato 25 luglio, ore 17, centro sportivo di Valles: BOLOGNA-IRAKLIS (club di Super League 1).
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