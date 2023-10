Altro Dall’Ara da pelle d’oca: in 25mila per il Frosinone

Difficilmente ormai nelle gare casalinghe si scende sotto le 25 mila presenze e anche per domenica il numero sarà più o meno quello. Non il tutto esaurito, ma quasi e nonostante non ci sia una big il colpo d'occhio sarà delle grandi occasioni. C'è entusiasmo in città per un Bologna di Motta che ferma regolarmente le big e dà l'idea di avere in canna un altro salto di qualità verso l'alto. Ad oggi i biglietti venduti sono oltre 22mila con Curva San Luca, Distinti e Kids Stand esaurite e da qui a domenica c'è tempo per sfondare le 25mila presenze. Ma anche in trasferta il Bologna si farà sentire e il 28 ottobre ci sarà il comodo viaggio verso il Mapei Stadium. Partita ieri la prevendita a 25 euro per Sassuolo-Bologna, tradizionalmente grande esodo rossoblù, con i biglietti disponibili sul circuito Vivaticket.