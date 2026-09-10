Momento difficile per il Napoli. La squadra di Max Allegri ha perso due partite di campionato di fila, in casa con il Como e in trasferta con l'Inter, e anche ieri sera è arrivato un ko all'esordio in Champions League con l'Arsenal. Partita difensiva per i partenopei, che hanno subito la rete decisiva a un quarto d'ora dalla fine. Qualche prima critica sta arrivando, ma il tecnico vuole tenere la barra dritta e nel post partita ha già messo il focus sulla partita di domenica col Bologna. L'obiettivo è una vittoria scaccia polemiche: "Dobbiamo pensare al Bologna e vincere, anche se non sarà facile, così possiamo vedere le cose in modo diverso, perché ora rischiamo di vederle più nere di quello che sono".