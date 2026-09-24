Tutte le info per il match del 31 ottobre
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Al via domani alle 10 la prevendita per Bologna-Monza della 10° giornata di Serie A, in programma al Dall’Ara sabato 31/10 alle 15: qui tutte le informazioni e la tabella prezzi.
Fino alla determinazione dell’Osservatorio, i residenti nella regione Lombardia non potranno acquistare.
Queste le tariffe:
Curva, 15€
Distinti, 30 €
Tribuna Kids, 15€
Tribuna, 45 €
Poltrona Gold, 55€
Dove acquistare
- Online sul sito BFC con la procedura print@home, che consente di stampare direttamente a casa il proprio biglietto o caricarlo sul Wallet del telefono (come per esempio avviene per i biglietti aerei o ferroviari). Clicca sul pulsante acquista in homepage. Si consiglia per l’acquisto di utilizzare un browser web da pc fisso.
- Presso i punti vendita del circuito Vivaticket (qui l’elenco) (sabato, domenica e festivi secondo orario di apertura dei singoli esercizi);
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