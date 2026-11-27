Sarà una trasferta per pochi intimi quella di stasera al Penzo di Venezia.

Il Bologna sarà di scena in Laguna con una scarna rappresentanza di tifosi, non per mancanza di entusiasmo o voglia di andare in trasferta, ma per il divieto imposto ai tifosi residenti a Bologna. La trasferta, infatti, è aperta solo per i residenti fuori Bologna e per stasera saranno al Penzo circa un centinaio di supporters. I rossoblù di Palladino vanno a caccia della vittoria per rientrare prepotentemente in zona Europa e rimediare al pareggio casalingo contro l'Udinese, mentre i lagunari sono alla ricerca di punti salvezza dopo la dura sconfitta contro la Juventus.