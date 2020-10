Ag. Skov Olsen: “Bologna piazza ideale, Mihajlovic allenatore tosto”

Prima dell’infortunio di ieri sera in nazionale, il Resto del Carlino ha intervistato il procuratore di Andrea Skov Olsen, ovvero Michael Bolvig. Ripercorse le tappe del suo arrivo a Bologna, del presente e del futuro di un giocatore di sicuro talento ma che deve ancora affermarsi:

“Andreas si è preso un po’ di tempo per decidere l’anno scorso – ha affermato Bolvig – Non c’erano altre squadre dietro, ma voleva essere sicuro di aver ragionato bene e preso la decisione migliore. Alla firma Andreas parlò anche col tecnico, poi poco dopo Sinisa dovette andare in ospedale a curarsi”.