Ag. Pobega: “Bologna può essere contesto ideale”

Tommaso Pobega ancora al Bologna ? Sì, a sentire il suo procuratore Patrick Bastianelli. Il mediano è ora interamente del club rossoblù dopo il riscatto della scorsa stagione per prelevarlo definitivamente dal Milan e adesso con il neo tecnico Domenico Tedesco tutti si giocheranno le proprie chance. Per Pobega può essere la possibilità di avere maggiore continuità, in una mediana che rischia di perdere Remo Freuler . Di seguito le parole dell'agente.

“Il riscatto del Bologna è un passaggio importante. Bologna è una bellissima piazza. È una società seria, con una struttura tecnica forte, con ambizione, con un ambiente che sa valorizzare. Per Tommaso può essere il contesto ideale per dare continuità, crescere ancora”.