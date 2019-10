Ag. Mbaye: “Si ritaglierà il suo spazio”

Zero minuti fino a qui in campionato per Ibrahima Mbaye, passato da titolare la scorsa stagione a riserva di Takehiro Tomiyasu. Ora per il senegalese arrivano opportunità importanti, perché il giapponese si è infortunato e probabilmente starà fuori un mese. Beppe Accardi a Tuttomercatoweb ha parlato proprio di questa fase del suo assistito:

“Mbaye non andrà via da Bologna – ha affermato Accardi – A Bologna sta molto bene e ora si ritaglierà il suo spazio. Tomiyasu è un giocatore forte ma purtroppo si è infortunato, Ibra avrà modo di giocare e toccherà a lui riprendersi il posto da titolare”.