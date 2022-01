Aebischer: “Non ho avuto dubbi su Bologna. Primo contatto due settimane fa”

Il nuovo acquisto del Bologna, Michel Aebischer, è arrivato in prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro. Il centrocampista svizzero arriva per rinforzare un reparto in difficoltà e oggi le sue prime parole in rossoblù alla stampa.

"Ho visto le partite del Bologna non appena hanno mostrato interesse per me. Hanno un bel gioco e cercano di non buttare mai via la palla e questo è dovuto ai tanti giocatori forti presenti in rosa. La prossima partita sarà tra 10 giorni e cercherò inserirmi per farmi trovare pronto".