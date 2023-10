Aebischer, il nuovo regista di Motta: primo in Serie A per passaggi riusciti

L'importanza di Michel Aebischer sta nelle sue presenze con Thiago Motta . Da quando il tecnico siede sulla panca rossoblù difficilmente si priva del centrocampista svizzero con 1477 minuti in Serie A la scorsa stagione e già 731 in questa con l'88% del tempo da titolare. Inamovibile.

Ma se da esterno d'attacco l'anno scorso ha faticato, le rotazioni erano corte e serviva aiuto, in questa stagione è tornato nel suo ruolo e Aebischer sta conquistando sempre più la fiducia anche dei tifosi, mentre il tecnico non l'ha mai messa in discussione nemmeno da ala adattata. I numeri testimoniano il suo rendimento oltre le parole di Motta 'è il più intelligente che abbiamo, capisce le situazioni prima', il recente commento di Thiago, infatti Michel viaggia con il 95,1% di passaggi riusciti in Serie A. E' la miglior percentuale di tutto il campionato in relazione ai minuti giocati, Aebischer precede diversi grandi interpreti del ruolo come Stanislav Lobotka, Arthur Melo, Rade Krunic, Zambo Anguissa e Matteo Pessina.