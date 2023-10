Aebischer: “A centrocampo mi trovo meglio. Sassuolo? Cercheremo di giocare bene e vincere”

Protagonista della puntata settimanale di Bfc Week, magazine di Bfc Tv, è stato il centrocampista svizzero del Bologna Michel Aebischer , ormai perno inamovibile del centrocampo di Thiago Motta . Lo svizzero quest'anno gioca nel suo ruolo dopo l'adattamento a destra dell'anno scorso e il suo rendimento è salito vertiginosamente di livello. Anche domani a Reggio sarà lì in mezzo al campo per cercare di contribuire ad un altro risultato utile. Si parte però da un commento sulla vittoria col Frosinone :

"I primi trenta minuti li abbiamo fatti molto bene con due gol bellissimi, poi nel secondo tempo siamo arretrati ma abbiamo difeso bene - le sue parole - Alla fine penso che la prestazione sia stata buona. Il tifo? Per noi è molto importante, ci dà energia e si vede da come giochiamo in campo. Sappiamo che saranno in tanti anche sabato. Faremo di tutto per vincere anche questa partita. Dovremo giocare bene, cercheremo di fare una bella manovra finalizzata al gol contro una squadra che sa giocare a calcio".