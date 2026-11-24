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Difesa da record

Così il giornalista del Cor Sport Adriano Ancona sul Bologna di Palladino: "La serie di vittorie si è interrotta, ma il dato sulla difesa impenetrabile del Bologna non può passare inosservato: siamo nell'ordine di un record nell'intero campionato, che esalta ancora di più il lavoro di Raffaele Palladino. Nessuna squadra ha saputo mettere a bilancio qualcosa come 310 minuti consecutivi senza prendere gol su azione: solo il

Bologna ce l'ha fatta, dalla rete di Cisse a San Siro a quella di Zaniolo domenica scorsa è trascorso un lasso di tempo da primato assoluto in serie A. Periodo in cui il Bologna ha preso gol solo su rigore (da Monza e Parma) evidenziando piena efficacia nel reparto".

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