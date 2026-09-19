Questo il commento in conferenza stampa dell'allenatore granata Ignazio Abate:

"Il rigore non dato? Si commenta da solo, lo abbiamo visto tutti e per forza di cose lo accettiamo. All'inizio del primo tempo abbiamo schiacciato il Bologna, poi però abbiamo preso un gol banale che ci ha messi in difficoltà. Nel secondo tempo la squadra è stata più verticale e con la doppia punta ha giocato bene. I ragazzi hanno subito poco il Bologna, che è una squadra forte, io non ricordo grossi pericoli da parte dei rossoblù. L'atteggiamento è quello giusto"