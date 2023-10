A Monza errore del Var Di Paolo: “Zirkzee prende prima il ginocchio”, ma per Rocchi è regolare

Non solo l'errore di Pezzuto , che fischia un fallo che non c'è, ma soprattutto quello del Var Di Paolo . In Monza - Bologna hanno sbagliato più o meno tutti sul gol annullato a Ferguson , ma soprattutto l'addetto al monitor che si sofferma su un tocco leggero tra il ginocchio di Zirkzee e quello di Caldirola .

Pezzuto, che fischia da posizione lontana e con visuale probabilmente non aperta, vede un fallo di Zirkzee su Caldirola in occasione dell'azione che porterà al colpo di testa in rete di Ferguson, ma quanto meno l'arbitro salentino ha l'intuizione di fischiare dopo la rete per rendere possibile l'intervento Var. Che però non arriva, anzi Di Paolo conferma subito il fallo. C'è la solita richiesta di immagini chiare e di telecamere specifiche da parte del Var internazionale, poi ecco il responso "Ivano, ok, confermo il fallo, prende prima il ginocchio e poi il pallone". Questo il dialogo fatto sentire a Open Var su Dazn. Ma è un errore, perché per il designatore Rocchi il gol è regolare considerando che il contatto è leggero e Zirkzee va per giocare il pallone. 'Il gol per noi è regolare e l'arbitro fa bene a dare la possibilità al Var di intervenire fischiando dopo la rete'.