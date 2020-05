Zunino (direttore scouting Bfc): “Il calciatore perfetto non esiste”

Non esiste il calciatore perfetto

Marco Zunino è uno degli uomini cardine dell’area scouting del Bologna ed è anche coordinatore del corso per osservatori calcistici della Federcalcio. Proprio in un video di presentazione del corso Zunino ha svelato alcuni aspetti della sua professione. I giocatori vengono giudicati in nove categorie con una valutazione minima di 3 e una massima di 1. Il giocatore perfetto avrebbe una valutazione totale di 9

“Oggi non esiste il calciatore perfetto – ha ammesso, come riportato dal Coro Bo – Oggi al massimo ce ne sono un paio che arrivano a 12, ma in generale se si sta sotto il 20 è un buon valore”.