Zara: “Non ho mai creduto a Ibra. Saputo? Non ci siamo mossi da cinque anni”

ù

Ospite di Sportoday su Rete 7, il collega Furio Zara ha espresso la sua opinione sulla situazione in casa rossoblù:

“Ibrahimovic non sarebbe mai venuto a Bologna e infatti è andata così. Ho smesso di credere alle favole da piccolo. Il mercato del Bologna sarà di riparazione, cercando di rimediare a qualche lacuna. Un attaccante, ma soprattutto un paio di difensori che entrino nelle rotazioni. Non ci sarà il colpaccio o l’uomo che farà la differenza. Con Saputo siamo al punto di partenza, non ci siamo mossi da cinque anni fa”.