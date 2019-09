Zara: “Mi aspettavo qualcosa di più dal mercato del Bologna”

Intervistato ai microfoni di Sport Today, il giornalista Furio Zara ha parlato del mercato rossoblu: “Dal Bologna mi aspettavo qualcosa di più sul mercato, mi aspettavo un vero salto di qualità. Hai perso Pulgar e lo hai rimpiazzato con Medel, un giocatore con caratteristiche diverse. Sono state fatte alcune scommesse sui giovani, ma le scommesse bisogna vedere se le vinci. Per me i rossoblu non hanno risolto il loro problema in avanti, perché il reparto attaccanti è rimasto lo stesso dell’anno scorso. Ci sono assolutamente tutti i presupposti per una salvezza tranquilla. Il Bologna ha anche un fuoriclasse per la propria fascia, ovvero Orsolini, che per me può fare veramente la differenza. Non credo che la squadra possa aspirare a qualcosa in più della salvezza tranquilla. Penso che la squadra non sia più forte dell’anno scorso.”

Scheda 1 di 3