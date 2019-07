Sembrano giungere ormai a termine i giorni da giocatore del Bologna per Godfred Donash. Dopo i primi sondaggi arrivati da Spagna e Turchia per il centrocampista 23enne, secondo quanto riportato da ViaEmiliaNews.com, il Wolfsburg si sarebbe inserito per acquistare il giocatore.

La formazione tedesca sembra essere adesso la principale candidata a rilevare il ghanese, avendo superato la concorrenza.