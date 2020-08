Dopo la salvezza agguantata all’ultima partita, il Genoa è pronto a dare vita a una rivoluzione. Dovrebbe andare via il direttore sportivo Marroccu, al suo posto è pronto l’attuale dirigente del Parma Faggiano che potrebbe portare con sé un collaboratore, si parla di Carli, ex diesse del Cagliari. In panchina potrebbe saltare Nicola, ma Faggiano non riuscirà a portare D’Aversa che resterà a Parma. In pole c’è Vincenzo Italiano, ma un profilo sarebbe anche Maran.

