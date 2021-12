Mercato – Viola potrebbe essere ceduto

L'acquisto più recente del Bologna potrebbe essere già in procinto di lasciare i rossoblù

Nonostante sia stato acquistato dai rossoblù soltanto pochi mesi fa, Nicolas Viola, che non è mai stato realmente nelle rotazioni di Sinisa Mihajlovic sarebbe già pronto a salutare le due torri.

Come riporta il portale Bresciaingol.com, il centrocampista ex Benevento potrebbe tornare in Serie B a vestire la maglia delle Rondinelle, allenate proprio da Filippo Inzaghi. Vedremo se il Bologna lo lascerà partire a cuor leggero o se vorrà trattenerlo ed aspettarlo ulteriormente.