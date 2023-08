Villa: “Capisco Motta, allena un Bologna più debole”

Lunga intervista sul Resto del Carlino a Renato Villa, il mitico ex rossoblù. Motta ha ragione: allena un Bologna più debole ma non rischia la retrocessione, sostiene Villa. Tutti i tecnici oggi vogliono il mercato in entrata completo e a volte chiedere aiuta:

"Tutti gli allenatori in questa fase della stagione vogliono il meglio per la loro squadra: poi ci sono quelli che lo pensano solo e quelli che lo dicono anche. Anche perché la regola è: se alla tua società non chiedi nulla non ti danno nulla, se chiedi tanto qualcosa alla fine arriva", le parole di Villa.