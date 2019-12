Vignato, c’è l’accordo, mancano le firme

Mancano solo le firme per avere l’ufficialità dell’arrivo al Bologna di Emanuel Vignato. L’operazione prevederebbe la permanenza dell’italo-brasiliano a Verona per altri 6 mesi prima di approdare sotto le Due Torri. I rossoblu pagheranno circa 2 milioni di euro al club di Campedelli per assicurarsi le prestazioni del classe 2000.

Non sono ancora chiari i tempi in cui potrebbero arrivare firme ed ufficialità. Servirà un incontro diretto tra la dirigenza rossoblu e il presidente clivense. Presidente dei veronesi che a luglio rifiutò 5 milioni offerti dalla Sampdoria per il talentino azzurro.

Fonte: Corriere dello Sport Stadio.