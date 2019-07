Mercato – Vicina la firma di Tomiyasu

Dopo Schouten, già ufficializzato, e Denswil, che ultimerà oggi le visite mediche, il Bologna è vicino al terzo centrale difensivo prelevato dal mercato.

Il giapponese Takehiro Tomiyasu firmerà a breve il suo nuovo contratto con il club rossoblù. Il difensore, classe 1998, aveva visitato nei giorni scorsi il centro tecnico Niccolò Galli per poi rientrare in Giappone. Limati gli ultimi dettagli, a breve arriverà la firma sul nuovo accordo quinquennale con il Bologna. Tomiyasu arriva per circa 7 milioni dal St. Truiden.