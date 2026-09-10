Sono ripresi ieri i lavori del Bologna in vista della trasferta di domenica a Napoli contro la squadra di Max Allegri, reduce ieri sera dalla sconfitta in Champions League contro l'Arsenal.

Domenico Tedesco ha posto per prima cosa l'accento sui duelli persi, di cui si era lamentato anche nel post partita contro il Sassuolo. Serve più intensità e cattiveria per aiutare la fase difensiva, poi è necessario ritrovare compattezza ed equilibrio, considerando i tanti contropiedi concessi ai neroverdi. In attacco, invece, resta il ballottaggio tra Piccoli e Dovbyk. Tedesco non avrebbe intenzione di schierare le due punte, così l'ex Fiorentina è ancora avanti nelle gerarchie, ma l'ucraino spera ancora, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.