Verdi-Torino, quasi impossibile

Il Torino ancora non molla, ma ormai il tempo è quasi scaduto. Il mercato chiude oggi alle ore 20, e sembra quasi impossibile che Simone Verdi approdi in maglia granata. Secondo infatti “tuttomercatoweb.com”, l’ex esterno del Bologna rimarrà a Napoli in questa sessione estiva di mercato. Ancelotti non è convinto di lasciarlo andare, ed il tempo per le questioni burocratiche è sempre meno. Rimane aperto solo un piccolissimo spiraglio per Mazzarri, che sembra doversi “accontentare” della rosa che ha già a disposizione.