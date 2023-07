Van Hooijdonk escluso dal ritiro ma mercato timido: la situazione

Sartori prova dunque a trovare squadra e anche un buon incasso, ma per ora, anche su questo fronte, non si muove foglia. L'interessamento del Nottingham Forrest non ha prodotto una azione concreta e reale e sul tavolo del Bologna latitano le proposte. E l'esclusione dal ritiro non sembrerebbe aver incrinato troppo la situazione dato che pure prima della decisione di Motta il Bologna non aveva ricevuto offerte per Sydney. Difficile oggi ipotizzare una cifra di vendita, dieci milioni sembrano irraggiungibili, ma Sartori proverà a smuovere le acque e incassare il più possibile. Per ora mercato timido, per non dire fermo.