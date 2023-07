Urbanski: “Speravo in maggior spazio. Rinnovo? Vediamo dopo l’Europeo”

Kacper Urbański sta disputando gli Europei Under 19 con la sua Polonia e cercherà di passare il turno all'ultima partita del girone contro l'Italia. Ai polacchi serve una vittoria. Ma a tenere banco è anche il futuro del giovane centrocampista che in Primavera ha segnato 9 gol e messo a referto 5 assist. Il suo contratto è scaduto e il Bologna vorrebbe provare un rinnovo, ma decisivo sarà lo spazio che potrà avere in rossoblù.

Tmw lo ha intervistato dopo la partita vinta con Malta agli Europei: "La stagione è andata bene in Primavera e forse avrei potuto giocare qualche minuto in più in Serie A - le sue parole - Rispetto ovviamente la decisione del mister e io lavoro sempre al 100%. Tre anni fa ho esordito con il Genoa per 45 minuti e mi aspettavo qualcosa in più nell'ultima stagione. Futuro? Il contratto è scaduto e ora sono concentrato sull'Europeo che voglio vincere, poi vediamo. Il mio agente parlerà con i vari club e prenderemo una decisione. In Italia mi trovo bene e vedo un calcio adatto a me così come quello spagnolo".