Ultimate le visite mediche, Skov Olsen è del Bfc

Il Bologna e Andreas Skov Olsen hanno trovato il lieto fine alla telenovela. Un paio di ore fa il giocatore danese ha ultimato le visite mediche dopo essere sbarcato al Marconi attorno alle 14, ora si attendono solo gli annunci ufficiali.

Skov Olsen è dunque un nuovo giocatore del Bologna e tra l’altro la firma sul contratto dovrebbe essere già arrivata in serata. Domani sono attesi i comunicati ufficiali e l’attaccante è pronto per salire con i compagni in Austria a partire da giovedì.

m.m.