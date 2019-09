Alla fine il Torino ce l’ha fatta. Mazzarri ha ottenuto in extremis, proprio negli ultimissimi minuti di mercato, il giocatore in attacco che tanto voleva. Simone Verdi è ufficialmente granata. Dopo una sola stagione, l’ex esterno del Bologna lascia Napoli e si trasferisce in Piemonte. Cairo deve però versare nelle casse di De Laurentiis ben 25 milioni di euro totali: come riporta “gianlucadimarzio.com”, è il trasferimento più costoso della storia del club.