UFFICIALE – Sydney Van Hooijdonk al Bologna

Ufficiale l'arrivo in rossoblù dell'attaccante

Dopo Barrow, Bonifazi e Soumaoro, altra ufficialità in casa Bologna. E' definitivo lo sbarco in rossoblù dell'attaccante classe 2000 Sydney Van Hooijdonk, reduce da una annata in doppia cifra nella B olandese con il Nac Breda e figlio di Pierre, noto attaccante olandese con un passato al Feyenoord.