Altra uscita ufficiale per il Bologna. Il club rossoblù ha ceduto Leonardo Stanzani in prestito in Serie C per fargli fare esperienza. Il comunicato:

‘Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto all’U.S. Pontedera il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Stanzani a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021’.