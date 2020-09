E’ ufficiale un’altra cessione per il Bologna, ancora di un portiere. Dopo Fallou Sarr all’Ascoli è fatta per il passaggio in prestito di Antonio Santurro al Catania. In rosa nel Bologna rimangono Skorupski, Da Costa, Ravaglia e Breza.

‘Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al Calcio Catania i diritti alle prestazioni sportive del portiere Antonio Santurro a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021′.