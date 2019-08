Luca Rizzo saluta il Bologna. Il centrocampista non rientrava nei piani di Mihajlovic e, dopo l’avventura a Carpi, era ovvio che non sarebbe rimasto in rossoblu. Il classe 1992 si trasferisce dunque al Livorno: il Bologna lo gira in prestito annuale.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto all’A.S. Livorno Calcio il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Luca Rizzo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020”.