UFFICIALE – Riscattato Posch: ora è del Bologna

Il difensore austriaco dunque è stato acquistato a titolo definitivo dal Bologna sfruttando il diritto di riscatto fissato a circa 5.5 milioni in seguito ad una grande annata da sei gol. E' il primo tassello di conferma della famosa ossatura che Motta ha istituito in questa stagione per effettuate un primo salto di qualità. Restano ora i nodi Dominguez e Orsolini, in scadenza di contratto, con il secondo corteggiato dal Siviglia e dalla Fiorentina.