UFFICIALE – Rinnova Urbanski

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Kacper Urbanski per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per una stagione ulteriore.

Il giocatore si sta già allenando a Casteldebole con i compagni, ora si tratta di capire quale futuro ci sarà per lui. Probabile una cessione in prestito per fargli accumulare minutaggio tra i professionisti.