Il Bologna ha comunicato di aver ceduto al Perugia il diritto alle prestazioni sportive del difensore Dimitar Papazov a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Ufficiale dunque la cessione in prestito in Serie C del difensore classe 2006 rossoblù, che nel corso delle ultime stagioni ha collezionato 79 presenze con la Primavera del Bologna.

Papazov era stato convocato da Domenico Tedesco nel recente ritiro di Valles, ma rosa alla mano non c'è spazio in prima squadra per lui, soprattutto a sinistra dove, oltre alla conferma di Miranda, è stato acquistato Rahim Alhassane. E così è andata a buon fine l'ipotesi del prestito per accumulare esperienza e minutaggio. Il 20enne può giocare sia da terzino sinistro che da centrale nel rinnovato Perugia di Alessandro Gaucci.