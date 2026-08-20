Riccardo Orsolini a tutti gli effetti una bandiera del Bologna. L'attaccante mancino, come riportato nei giorni scorsi su tutti i principali organi di informazione, ha firmato il rinnovo di contratto con il club rossoblù. Il Bologna non ha ovviamente comunicato le cifre, ma si aggirano attorno ai 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre Orso ha prolungato fino al 2031, quando avrà 34 anni. Di seguito il comunicato.

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031.