'Meno male che il Bologna ha Roberto Piccoli, anche se va sottolineato come per certi versi sia una fortuna cercata e voluta' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio.

A Lecce, dunque, dovrebbe essere ancora l'ex Fiorentina a prendersi la maglia da titolare nel ruolo di centravanti. E Dovbyk? Passi avanti per l'ucraino durante la sosta, ma non abbastanza per partire dall'inizio. Il quotidiano parla oggi di miglioramenti significativi per Artem, che ha fatto bene a non rispondere alla chiamata della nazionale dopo il problema muscolare rimediato con il Sassuolo, ma nella mente di Palladino ci sarebbe ancora Piccoli titolare, soprattutto in una partita delicata come quella di Lecce. Quest'ultimo è arrivato dopo le visite mediche di Dovbyk all'Isokinetic, dato che i sanitari avvisarono subito gli uomini del Bologna delle condizioni dell'ucraino, ancora indietro dopo l'infortunio con operazione chirurgica del marzo scorso. Così, è scattato l'investimento da 18 milioni su Piccoli in obbligo di riscatto.