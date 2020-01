UFFICIALE – Musa Barrow al Bologna

Come annunciato un paio di giorni fa da Riccardo Bigon, Musa Barrow sarà regolarmente a disposizione di Sinisa Mihajlovic domenica contro il Verona. Completato l’iter burocratico, il contratto è stato depositato in Lega ed è arrivata anche l’ufficialità del club rossoblù. Confermata la formula in prestito con obbligo di riscatto.

‘Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dall’Atalanta BC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Musa Barrow a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, con obbligo di acquisizione definitiva’.