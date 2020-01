UFFICIALE – Lazaro al Newcastle

Come vi avevamo anticipato, lo sbarco dell’agente di Valentino Lazaro a Casteldebole non avrebbe portato al possibile approdo dell’esterno nerazzurro a Bologna.

In linea con le notizie dell’ultima settimana, il laterale austriaco ha firmato il suo nuovo contratto in Premier League con il Newcastle, per un trasferimento effettuato dai due club con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dunque, la visita del suo agente a Casteldebole è confermata nella direzione di Aleksandar Dragovic, giocatore proposto al Bologna ma su cui persiste una certa freddezza.